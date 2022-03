Mercedes-Benz al fianco delle donne con la campagna Airc

La ricerca continua a farsi strada grazie alla collaborazione tra Mercedes-Benz Italia e Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, da sempre impegnata nel sostegno della ricerca e della prevenzione di questa malattia. Una nuova iniziativa promossa dal team Customer Services della Stella che, in occasione dell’8 marzo, invita tutte le donne ad essere protagoniste di questa nuova campagna, che terminerà il prossimo 8 maggio, una data altrettanto significativa per ricordare il grande impegno e la forte dedizione di tutte le mamme.