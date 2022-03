Arval Adaptiv: arriva il nuovo servizio di abbonamento all'auto

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Si chiama Arval Adaptiv ed è il nuovo servizio di abbonamento all'auto dedicato alla clientela privata di Arval che permette di avere un'auto sempre nuova, subito a disposizione e cambiarla ogni volta che si vuole.

Arval Italia, leader nel noleggio a lungo termine e in soluzioni di mobilità sostenibile, lancia infatti Arval Adaptiv, la soluzione ideale per tutti coloro che vogliono poter usare un'auto solo quando ne hanno bisogno, averla subito a disposizione e pagare solo il periodo di utilizzo, in un'ottica di massima flessibilità. "La vera innovazione - spiega un comunicato di Arval - sta nel fatto che i clienti possono scegliere, tra una selezione di vetture disponibili, un'auto sempre nuova, selezionando marca e modello preferiti. Accedere ad Arval Adaptiv è semplice: a fronte del pagamento di un abbonamento annuale di 199 euro, si può scegliere, tra una selezione di modelli disponibili, l'auto più adatta ai propri bisogni e noleggiarla a un canone fisso mensile per un periodo minimo di un mese. E se quell'auto non va più bene perché cambiano le proprie esigenze, si può decidere di riconsegnare l'auto e terminare il noleggio senza nessun preavviso oppure scegliere un'auto diversa, sempre nuova, per il tempo necessario, senza costi aggiuntivi e senza penali".

Si può così decidere di usare una vettura elettrica o ibrida per i propri spostamenti in città e noleggiare invece un veicolo termico per un roadtrip estivo, optare per una citycar nei mesi lavorativi o ricorrere a un veicolo più spazioso per le proprie vacanze. Nel canone mensile, sono compresi i principali servizi del noleggio Arval: manutenzione, copertura assicurativa completa, assistenza h24 e soccorso stradale, servizio pneumatici e bollo. La disponibilità dell'auto è garantita entro 7 giorni e il ritiro è previsto presso uno degli oltre 170 point Arval in tutta Italia o, come servizio aggiuntivo, è possibile richiedere anche la consegna a domicilio.

"Già a partire dallo scorso anno, in linea con il piano strategico Arval Beyond - ha affermato Alessandro Pigazzi, Direttore Retail di Arval Italia - abbiamo ampliato la nostra offerta dedicata ai consumatori privati, perché oggi le persone hanno bisogno di un servizio costruito intorno alle loro esigenze, vogliono potersi muovere in libertà, con la possibilità di poter cambiare idea. Arval Adaptiv risponde a questa ambizione - ha spiegato Pigazzi - perché permette alle persone di avere di volta in volta l'auto ideale per le diverse esigenze del vivere quotidiano. Crediamo che questo approccio improntato alla flessibilità sia la strada giusta da percorrere, come abbiamo sperimentato lo scorso anno con i nuovi prodotti che abbiamo lanciato e sono i numeri a dimostrarcelo visto che, nel 2021, i clienti privati che ci hanno scelto sono aumentati del 58% rispetto all'anno precedente". (ANSA).