Prisca Taruffi al via di Eva al Volante, evento Asi tutto in rosa

Prisca Taruffi è la madrina di Eva al Volante 2022, l'evento ASI con sole donne alla guida delle auto storiche in programma dall'11 al 13 marzo sulle strade toscane tra Firenze e Siena.

"Lo annunciamo in un giorno davvero speciale come l'8 marzo, Festa della Donna - sottolinea la Taruffi - e sarà un piacere vivere e condividere l'amore per l'auto storica con tante persone, ma è anche l'occasione per accendere i motori pensando alle migliaia di donne ucraine che stanno soffrendo qualcosa di indicibile, insopportabile e ingiusto. Stanno subendo una guerra, stanno abbandonando il loro Paese, i loro mariti e i loro affetti. Abbiamo il dovere di sensibilizzare il mondo intero su questa tragedia, apportando ogni genere di sostegno, morale e materiale".

Per questo ogni equipaggio partecipante a Eva al Volante è portatore di un messaggio di solidarietà nei confronti delle donne ucraine, applicato sulle vetture e scritto in doppia lingua (italiano e ucraino) affinché la manifestazione si trasformi in un lungo corteo di pace.

Al fianco di Prisca Taruffi, a bordo di una sportiva Lancia Aurelia B20 GT del 1954, c'è un altro nome noto nel panorama motoristico e sportivo italiano: quello di Giada Michetti, Segretario Nazionale dell'Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia e in passato ai vertici dell'ormai mitico Motor Show di Bologna.

Il programma di Eva al Volante 2022 offre un bel mix di piacere "on the road": da San Gimignano gli equipaggi partiranno alla volta di Siena e Firenze. Sono previste visite guidate nei centri storici delle città e anche al Museo Gucci.