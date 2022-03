Peugeot 308 proclamata Women's World Car of the Year 2022

Per le 56 giornaliste di 40 Paesi del Women's World Car of the Year (WWCOTY) la Migliore Auto al Mondo per il 2022 è Peugeot 308. L'annuncio del modello vincitore coincide con la Giornata Internazionale della Donna, una data speciale perché dà voce alle donne e perché in molti Paesi è proprio l'automobile a permettere l'autonomia personale.

Prima di arrivare all'assegnazione del titolo assoluto alla berlina del Gruppo Stellantis, - che si distingue per il ventaglio delle motorizzazioni benzina, diesel ed ibrida plug-in - la giuria del WWCOTY aveva proclamato i modelli vincitori nelle singole categorie, scegliendo poi tra queste la Migliore Auto al Mondo per il 2022.

Peugeot 308 aveva conquistato il titolo di migliore auto urbana, Kia Sportage quello di miglior suv per famiglie, Bmw iX quello di miglior suv di grandi dimensioni, Ford Mach-E era stata nominata migliore auto da famiglia, Audi e-Tron GT era stata premiata come auto dalle migliori prestazioni e infine Jeep Wrangler 4xe aveva vinto la sua categoria come migliore 4x4.

"Il voto di quest'anno è stato più complesso che mai - afferma Marta Garcia, presidente esecutivo di WWCOTY - I giurati hanno avuto il loro lavoro da fare perché ognuna delle auto candidate rappresentava il meglio del proprio segmento". Alla fine, e dopo il vaglio, l'ago della bilancia si è spostato a favore della Peugeot 308, modello che - secondo Sandy Myhre, giornalista della Nuova Zelanda - "offre praticamente tutto ciò che si può desiderare in un'auto. Si guida molto bene ed è difficile credere che ci sia solo un motore da 1,2 litri sotto il cofano della maggior parte delle versioni".

Per la francese Mélina Priam "è un'auto in cui il guidatore si sente perfettamente a suo agio. All'interno offre un'atmosfera molto piacevole" mentre per Hoa Hguyen, che svolge il suo lavoro giornalistico in Vietnam "la cosa più importante è che abbia buone prestazioni ai medi regimi e che il suo cambio automatico sia molto fluido".

A sua volta Etsuko Kusuda, che ha guidato la rosa delle auto in lizza per il titolo WWCOTY in Giappone, giudica la 308 "facile da guidare anche nelle strade strette del Giappone. Il suo motore turbo è straordinario e silenzioso", mentre Carla B.

Ribeiro, da Portogallo, afferma che "Peugeot è stata in grado di sedurre le famiglie con una proposta ben congegnata e un'immagine molto sorprendente, ma anche di conquistare chi è alla ricerca di diversi propulsori: benzina, diesel, ibrida plug-in e un EV in arrivo il prossimo anno".

Il giudizio di Malene Raith (Danimarca) è significatvo: "Non è un'auto da sogno costosa per pochi fortunati, ma un'auto che la maggior parte delle famiglie può permettersi" mentre Rowan Peperkamp, dai Paesi Bassi, si è soffermata nel suo commento sulla guida in città. "Tutto sommato - ha detto - la 308 è un'auto affidabile e prevedibile, senza essere noiosa. Lo sterzo è diretto e ha un raggio di sterzata molto contenuto, ideale per la città. Peugeot ha anche pensato alla migliore posizione di guida per il conducente".

Il Women's World Car of the Year è l'unico premio internazionale la cui giuria è composta esclusivamente da giornaliste dell'auto. È stato fondato nel 2009 dalla giornalista televisiva neozelandese Sandy Myhre, che attualmente ricopre la carica di presidente onorario. La presidenza esecutiva è ricoperta da Marta GarcÍa, Spagna.

L'obiettivo di questo premio unico è quello di riconoscere le migliori auto dell'anno e di dare voce alle donne nel mondo automobilistico. I criteri di voto si basano sugli stessi principi che guidano qualsiasi utente al momento dell'acquisto di un'auto. Non un'auto della donna, perché un concetto del genere non esiste, ma un'auto per tutti.