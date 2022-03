Winterace 2022: vincono Battagliola-Piona con Fiat 508 S del 1935

Sulle Dolomiti di Cortina d'Ampezzo si impongono le auto più anziane, come testimonial delle celebri strade che saranno protagoniste anche delle future Olimpiadi Milano-Cortina del 2026.

La vittoria è andata all'equipaggio Battagliola-Piona alla guida di una Fiat 508 S del 1935 che ha regolato Fontanella-Covelli su Lancia Aprila del 1939, a testimonianza di quanto sia importante l'anzianità delle auto in gara (le vetture più vecchie godono di un coefficiente rivalutativo della prestazione). La classifica Icon, riservata alle supercar e istant classic, ha visto prevalere Perletti-Bachechi su una Porsche 911 del 2002, però bisogna sottolineare che il pubblico è rimasto affascinato soprattutto dalle Lamborghini più recenti e dallo squadrone Aston Martin che ha portato a Cortina, con la Mission X, tutte le novità della gamma e ha consentito anche ai partecipanti alla WinteRace di testarle. Tra i protagonisti anche Tonino Tognana, campione italiano rally nel 1982 con Lancia 037 e Ferrari 308 GTB, che ha gareggiato con una Alpine A 110 S del 1975, una delle regine di quegli anni.

La nona edizione della classicissima invernale WinteRace, riservata alle auto storiche e alle istant classic (quest'anno a calendario ASI), ha portato oltre 70 equipaggi selezionati a misurarsi sugli impegnativi percorsi dolomitici attorno a Cortina d'Ampezzo. Auto rare e di gran pregio, come Aston Martin Le Mans, OM Superba, Lancia Fulvia HF, Alfa Romeo Giulietta Sprint e Spider, Alpine A110 S hanno dato vita ad una lotta all'ultimo centesimo tra i migliori specialisti della regolarità.

Ma ad emozionare il pubblico, come hanno sottolineato nella serata di gala finale il sindaco di Cortina Giampietro Ghedina e il presidente dell'ASI Alberto Scuro, è stata soprattutto l'atmosfera evocata dai bolidi d'epoca e le sensazioni acustiche ed emotive che riescono ancora a suggerire. Quasi un trait d'union con il mondo contemporaneo, ben rappresentato dalle vetture elettriche portate alla manifestazione dalla rivista Quattroruote: Hyundai, Renault e Citroen oltre ad una curiosa vetturetta elettrica concepita da Zagato nel 1972 per visitare la Fiera di Milano. Il fatto è, come spiegano gli organizzatori Rossella Labate e Stefano Sangalli, che il mondo della montagna riesce ad esprimere al meglio le più forti passioni sportive: l'automobile, in particolare quella storica, è una di queste.

Senza dimenticare che, in vista delle future Olimpiadi del 2026, Cortina ne sarà il fulcro insieme a Milano.