Hyundai, rinnovata partnership con Healthy Seas

Hyundai e Healthy Seas, organizzazione per la conservazione dell'ambiente marino, hanno rinnovato la loro partnership paneuropea per un altro anno. La casa automobilistica coreana e l'organizzazione continueranno quindi a lavorare insieme per combattere l'inquinamento marino, alimentarne gli ecosistemi sostenibili e sostenere l'economia circolare.

Il rinnovo della partnership nasce dal successo del suo primo anno, il 2021, che ha visto Hyundai e Healthy Seas organizzare 11 attivazioni in sette paesi europei, tra le quali le attività di raccolta dei rifiuti, come la pulizia delle spiagge ed eventi subacquei per recuperare le reti da pesca abbandonate (le reti fantasma) e i programmi educativi dedicati ai bambini. "Grazie al rinnovo della nostra partnership con Hyundai per il 2022 - ha dichiarato Veronika Mikos, Direttore di Healthy Seas - saremo in grado di generare un impatto ambientale positivo ancora maggiore nelle regioni in cui già operiamo e potremo trasformare un sogno in realtà, iniziando a lavorare in Asia".

L'evento che ha dato il via alla partnership si è tenuto a Itaca, in Grecia, ed è stato il progetto più ampio di Healthy Seas fino ad oggi in termini di impatto ambientale e di coinvolgimento delle comunità. Grazie a 45 partecipanti, 20 sommozzatori e 15 organizzazioni, sono state pulite quattro spiagge due baie e recuperate cinque tonnellate di reti fantasma, 32 tonnellate di metallo e 39 tonnellate di rifiuti plastici, compresi 150 sacchi di perline di polistirolo espanso.

Hyundai ha continuato a sostenere le spedizioni subacquee di recupero delle reti fantasma di Healthy Seas a Ijmuiden nei Paesi Bassi, sull'isola italiana di Lampedusa, a Newcastle nel Regno Unito, sull'isola tedesca di Norderney e a Tossa de Mar in Spagna. Settantadue subacquei volontari sono stati coinvolti in tutte le attività di pulizia, contribuendo a recuperare più di 78 tonnellate di rifiuti sotto forma di reti fantasma, gabbie per granchi e aragoste, piombo e altri rifiuti marini.