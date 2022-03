F1: accordo Aci-Liberty, il Circus a Imola fino al 2025

La Formula 1 continuerà a correre ancora per lungo tempo sulla via Emilia. Dopo una trattativa in atto da mesi l'Automobile club Italia guidato da Angelo Sticchi Damiani e gli americani di Liberty Media, proprietari del Circus, hanno raggiunto un accordo per mantenere sul circuito di Imola per complessivi cinque anni, dal 2021 al 2025, la regina della velocità. E insieme a Monza, prolungata già da tempo fino al 2025, l'Italia avrà così due Gp per diversi anni per la gioia di tifosi e appassionati del mondo dei motori.

Il Gran Premio di Formula 1 che prenderà il nome di Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna per questa stagione sul tracciato imolese era già stato confermato in calendario e si correrà dal 22 al 24 aprile. Sarà la prima corsa in Europa e la quarta in calendario per il 2022 dopo il Gp del Bahrain il 20 marzo, dell'Arabia Saudita, sette giorni dopo e d'Australia il 10 aprile.

Imola ha ospitato il Gran Premio d’Italia nel 1980, dal 1981 è stata sede del famoso Gran Premio di San Marino e ha ospitato un totale di 27 gare fino al 2006. È tornata come sede del Gran Premio dell'Emilia-Romagna nel 2020.

"Sono lieto che continueremo la nostra eccellente partnership con Imola per il Gran Premio dell'Emilia Romagna fino al 2025 - ha detto Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1-. Il circuito è iconico e ha fatto parte della storia del nostro sport e hanno fatto un lavoro incredibile per ospitare due gare durante la pandemia. È un momento di orgoglio per i nostri tifosi italiani ospitare due gare e per tutti i nostri fan nel mondo vedere questo fantastico circuito nel calendario per il futuro. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo e il lavoro della Regione Emilia-Romagna, in particolare il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, il Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari Esteri e il Comune di Imola. Siamo tutti impazienti di essere di nuovo a Imola in aprile per entusiasmare i nostri tifosi".

"L'accordo di oggi - ha affermato il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani - sancisce la presenza del Gran Premio Rolex di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia Romagna sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola fino al 2025. Imola, la sua grande storia e il forte legame del suo territorio con il mondo dei motori meritavano questo riconoscimento. Questo non è solo un grande successo per lo sport in Italia ma anche un grande arricchimento per la massima serie motoristica internazionale che da diversi anni ha confermato nel suo calendario una delle gare più difficili, ma anche la più grande, e quella più amata dai piloti e dai team. Naturalmente le lunghe trattative portate avanti dall'Automobile Club d'Italia sono riuscite a raggiungere l'obiettivo desiderato anche grazie all'importante sostegno ricevuto da diverse autorità locali. Tra tutti, vorrei sottolineare il lavoro entusiasta della Regione Emilia Romagna e del suo Presidente Stefano Bonaccini".

Da parte sua il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha commentato: "Un risultato straordinario per tutta l’Emilia-Romagna e la Motor Valley. La conferma del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di Formula Uno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola fino al 2025 premia un importante lavoro di squadra che ha coinvolto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari esteri, l’Ice, il Comune di Imola, l’ACI, il CON.AMI e naturalmente la Formula Uno. Dopo le due edizioni organizzate con grande successo nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia e mentre già fervono i preparativi per l’edizione 2022, un evento unico, di grande richiamo internazionale e di assoluto prestigio conferma la sua presenza, stabile, lungo la via Emilia, da dove accendere i riflettori su una regione patria di grandi campioni e di marchi motoristici famosi in tutto il mondo e su un Paese ricco di eccellenze altrettanto uniche a livello internazionale, in tutti i campi, a iniziare ovviamente all’automotive. Per noi un grande motivo di orgoglio e un’occasione preziosa per raccontare valori, saperi e professionalità che significano in primo luogo lavoro, innovazione e capacità di fare impresa, insieme a una grande passione".

La conferma del Gp di Imola fino al 2025 in calendario dopo una trattativa durata mesi arriva a pochi giorni dall'uscita dal programma F1 del Gp di Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. La decisione di fare a meno della gara russa in programma a settembre apre di fatto un 'buco' nel calendario, ma evidentemente non riguarda la corsa imolese i cui negoziati erano già stati avviati da tempo. In attesa che si cominci a fare sul serio dal 20 marzo in Bahrain, le monoposto di F1 faranno una ultima tre giorni di test sul circuito di Sakhir da giovedì 10 marzo a sabato 12 marzo.