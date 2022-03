Asaps, 21 morti e 212 feriti nel 2021 per auto in contromano

Nel 2021 l'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori della polizia stradale, ha registrato su strade e autostrade 119 incidenti contromano che hanno causato 21 morti e 212 feriti. Di questi contromano, 40 (33,6%) si sono verificati in autostrade e strade a carreggiate separate, mentre sulla rete ordinaria gli episodi sono stati 79 (66,4%). Gli episodi mortali sono stati complessivamente una ventina (16,8%). Dei 119 episodi, 104 sono avvenuti di giorno (87,4%) e 15 di notte (12,6%), ed è stata accertata l'ebbrezza da alcol o l'uso di stupefacenti in 16 conducenti (13,4%). Due erano sotto l'effetto di droga, 12,5% del totale degli ebbri.

Undici i contromano conseguenza di operazioni di Pg (conducenti inseguiti dalle forze di polizia), pari al 9,2%. Le donne che hanno guidato contromano sulle strade italiane sono state 7 (5,9%), gli anziani sono rimasti coinvolti nel 14,3% degli episodi, 17 in tutto. Ed ancora, in 17 casi (14,3%) i conducenti erano stranieri. Le Regioni con il maggior numero di contromano nel 2021 sono state Campania e Puglia (15 episodi), seguite da Lombardia (11), Veneto e Lazio (10). Per il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni, "è arrivato il momento di intervenire con ulteriori innovativi sistemi di allarme acustico, visivo o tattile per evitare al massimo questi drammatici e spesso fatali impatti, oltre alla preziosa informazione fornita da Isoradio".