Al volante senza avere mai preso la patente, multa 5.000 euro

Era al volante di un'auto senza avere mai conseguito la patente. Protagonista della vicenda un giovane di 20 anni, incappato - ieri sera - in un controllo della Polizia di Stato in zona stazione ferroviaria a Modena. Il ragazzo è stato sanzionato con una multa da 5.000 e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Nel corso dei controlli gli agenti hanno anche sanzionato una donna che stava consumando seduta al tavolo di un bar senza essere in possesso del Green pass rafforzato e il titolare del locale per l'omessa verifica della certificazione prevista.