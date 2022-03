Brembo partner esclusivo del videogioco Gran Turismo 7

Brembo è il partner tecnico ufficiale per gli impianti frenanti del gioco Gran Turismo 7, disponibile per le console Ps4 e Ps5. Grazie all'esperienza di Brembo come solution provider, l'azienda offre i suoi sistemi frenanti più performanti e distintivi nel Tuning Shop di Gran Turismo 7, la vetrina virtuale dove i giocatori possono potenziare la loro auto, aumentando la loro competitività durante le gare.

Gran Turismo 7 offre al momento del lancio più di 400 auto di oltre 50 produttori, e tutti i bolidi i cui sistemi frenanti possono essere messi a punto nel Tuning Shop, potranno essere equipaggiati con soluzioni Brembo. Come partner esclusivo della categoria, Brembo mette a disposizione dei giocatori i suoi sistemi frenanti Upgrade, tra cui i dischi in carbonio ceramico e le pinze Gt|Bm in 8 colori diversi.

Il profilo e i valori di Brembo saranno visibili nel Brand Central di Gran Turismo 7 e nel Museum; inoltre, il marchio Brembo apparirà sui tracciati presenti nel gioco.