Ucraina: Michelin ferma la produzione in diverse fabbriche europee

Come Volkswagen o Bmw, anche il gruppo Michelin fermerà la produzione di alcune sue fabbriche in Europa a causa di problemi di "logistica" legati alla "grave crisi attualmente in corso in Ucraina": è quanto si legge in una nota diffusa dal celebre produttore francese di pneumatici. "Per ottimizzare le operazioni e adattarsi alla gestione dei flussi, il gruppo ha deciso di fermare la produzione di alcuni stabilimenti in Europa, per qualche giorno, nel corso delle prossime settimane", precisa il gruppo in una nota.