Stellantis: Nuova 500 auto elettrica più venduta in Italia

La Nuova 500 elettrica si conferma l'auto elettrica più venduta in Italia. Nel mese di febbraio supera la quota record del 50% del segmento A elettrico Tutti i modelli hanno una variante elettrificata, che risponde agli obiettivi di Fiat "per la diffusione della tecnologia verde a tutti". Progettata e costruita a Torino, la Nuova 500 "aggiunge le valenze della propulsione 100% elettrica a quello stile italiano che viene apprezzato in tutto il mondo", sottolinea Stellantis. "Il risultato commerciale - spiega - appare ancora più significativo vista l'assenza di incentivi, ed il contemporaneo annuncio di un ritorno dell'ecobonus".