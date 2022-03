Benzina: schizza prezzo servito, fino a 2,111 euro/litro

Schizzano i prezzi della benzina: quanto al servito, per la benzina il prezzo medio e' a 2,024 euro/litro (ieri 2,015) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi tra 1,965 e 2,111 euro/litro (no logo 1,927). La media del diesel servito aumenta a 1,904 euro/litro (ieri 1,895) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi tra 1,844 e 1,974 euro/litro (no logo 1,809). Anche i prezzi del Gpl crescono e vanno da 0,828 a 0,857 euro/litro (no logo 0,823). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta ancora in saliscendi, con rialzi soprattutto nei distributori Eni, tra 1,753 e 1,885. Lo riporta Quotidiano Energia.

Prezzi alle stelle sulla rete carburanti. - spiega Quotidiano Energia - Ieri, nel giorno in cui Opec+ ha deciso di mantenere invariati i piani di incrementi produttivi, le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo hanno chiuso ancora in forte salita (soprattutto il diesel). Le compagnie oggi aumentano nuovamente i prezzi raccomandati di benzina e diesel: Eni li rivede all'insù di 4 centesimi, Tamoil, Q8 e IP di 3 centesimi. Intanto i prezzi praticati sul territorio dei due carburanti, a valle degli interventi dei giorni scorsi, risultano in netta crescita sia nella modalità self che nella modalità servito (con la verde che ha picchi superiori ai 2,1 euro/litro). Rincari si registrano anche per i prezzi praticati del Gpl. Più nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,896 euro/litro (ieri 1,886), con i diversi marchi compresi tra 1,892 e 1,910 euro/litro (no logo 1,879). Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 1,770 euro/litro (ieri 1,760) con le compagnie posizionate tra 1,771 e 1,781 euro/litro (no logo 1,761).

"I prezzi della benzina in modalità servito hanno sfondato la soglia dei 2,1 euro al litro, con alcuni marchi che vendono oggi la verde a 2,111 euro/litro. Una escalation dei listini dei carburanti che - spiega il Codacons - risente del conflitto in Ucraina e delle tensioni sulle quotazioni internazionali del petrolio. "Siamo in presenza di una vera e propria emergenza perché i rincari di benzina e gasolio non solo aggravano la spesa per i rifornimenti di carburante di famiglie e attività produttive, ma hanno effetti diretti sui prezzi al dettaglio, considerato che in Italia l'85% della merce viaggia su gomma - afferma il presidente Carlo Rienzi - Il Governo deve intervenire con urgenza per calmierare i listini alla pompa, intervenendo attraverso una sterilizzazione dell'Iva e un taglio delle accise che pesano su benzina e gasolio, in modo da contenere anche gli effetti sui prezzi dei beni trasportati".

La guerra in Ucraina ha fattoschizzare alle stelle i listini dei carburanti venduti in Italia, con la benzina che ha raggiunto il record di 2,111 euro al litro per il servito. Prezzi alla pompa che - avverte Assoutenti - proseguiranno nei prossimi giorni la corsa al rialzo, anche per effetto di possibili riduzioni delle forniture di carburanti sulla rete, come denunciato ieri dalle associazioni di categoria. E quelli di benzina e gasolio non saranno purtroppo gli unici incrementi dei listini causati dal conflitto russo-ucraino. "Sono in arrivo pesanti aumenti anche per pasta, pane, farine, cereali, biscotti, e dolciumi, con i prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti che potrebbero subire nel breve termine rincari tra il 15% e il 30% - denuncia il presidente Furio Truzzi - A pesare sui listini al pubblico sia le quotazioni delle materie prime come il grano e il mais che, a causa del conflitto bellico, hanno raggiunto i livelli massimi da 14 anni, sia i rincari dei carburanti che aggravano la spesa per il trasporto delle merci". "Di fronte a tale situazione estremamente critica che potrebbe affossare i consumi, impoverire le famiglie e bloccare l'economia nazionale, chiediamo al Governo di proclamare lo stato di emergenza prezzi, fissando prezzi amministrati per i beni di prima necessità, sterilizzando l'Iva sui carburanti e contrastando speculazioni sui listini" - conclude Truzzi.