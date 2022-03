Affondamento Felcity Ace, nave porta-auto a 3000 m sul fondo

La nave mercantile Felicity Ace che trasportava migliaia di auto di lusso del Gruppo Volkswagen è affondata dopo aver perso stabilità a circa 25 miglia nautiche (46 km) dai limiti delle acque territoriali portoghesi.

L'incidente è avvenuto durante le operazioni di rimorchio, iniziate il 24 febbraio, e la nave con il suo carico ora è adagiata sul fondo intorno ai 3.000 metri di profondità.

Nel sito dell'affondamento è possibile vedere 'detriti e residui oleosi' che vengono monitorati, ha affermato la Marina portoghese, aggiungendo che i sommozzatori e altri specialisti, dotati in particolare di barriere di ritenzione antinquinamento, stanno monitorando la zona di mare.

Con questa comunicazione rilasciata ufficialmente dalla Marina del Portogallo si chiude, per il momento, il disastroso evento che era iniziato il 16 febbraio con l'incendio della nave Felicty Ace mentre si trovava a 90 miglia nautiche (circa 170 chilometri) a sud-ovest dell'isola di Faial, alle Azzorre. L'enorme traghetto ro/ro (lungo 200 metri) trasportava quasi 4.000 veicoli del Gruppo Vw, tra cui 1.100 Porsche e 190 Bentley, molte delle quali personalizzate per i clienti. Secondo una stima della società di consulenza rischi Russell il valore del danno (assicurato) supera i 400 milioni di dollari, più altri 38 milioni non relativi alle auto, ed è prevedibile una perdita per il Gruppo Volkswagen di almeno 155 milioni.

Secondo fonti specializzate, a rendere così distruttivo il fuoco è stata la presenza di numerose auto elettriche e delle loro batterie gli ioni di litio.. E che ora, sul fondo del mare, potrebbero generare i danni - ben noti - che l'idrossido di litio può causare ai pesci, agli invertebrati, alle alghe e in generale all'habitat marino.