Si Guidare!, è podcast che consiglia il noleggio sicuro

Viaggiare in sicurezza e senza pensieri, con i consigli di UNC e ANIASA. L'Unione Nazionale Consumatori e l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell'Automotive Digital, hanno infatti pensato ad un episodio del podcast 'Si, guidare!', per illustrare tutta una serie di consigli utili per sfruttare tutte le possibilità del noleggio a breve e lungo termine delle auto, per una commissione in città, così come per una vacanza o una settimana bianca in tutta tranquillità.