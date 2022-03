Retromobile, confermata edizione 2022 a Parigi 16-20 marzo

Gli organizzatori di Retromobile, uno dei più importanti eventi mondiali dedicati alle auto d'epoca e alle vetture da collezione e investimento, hanno confermato le date dell'edizione 2022 che si svolgerà in presenza a Parigi.

Gli espositori e le manifestazioni collegate a Retromobile saranno ospitati dal 16 al 20 marzo prossimi nei padiglioni 7.2 e 7.3 (quelli sopraelevati rispetto agli ingressi per il pubblico) dello storico Parc des expositions de la Porte de Versailles. Mercoledì 16 marzo Retromobile aprirà i battenti dalle 10 del mattino fino alle 22. Le giornate successivo e fino a domenica 20 marzo l'orario per il pubblico sarà dalle 10 del mattino fino alle 19, con la sola eccezione di venerdì18 quando l'apertura sarà prolungata fino alle 22.