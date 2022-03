Mercedes: la seconda generazione 4Matic compie 25 anni

Nell'inverno di 25 anni fa l'aderenza sui fondi stradali scivolosi aumentò sensibilmente grazie all'arrivo del sistema 4MATIC di seconda generazione. Il sistema di trazione integrale di Mercedes-Benz, ha infatti segnato un importante passo in avanti nel rendere più semplice e sicura la guida in condizioni difficili. Invece di utilizzare i tradizionali bloccaggi del differenziale, la nuova 4MATIC si affida al sistema di trazione elettronico 4ETS: si attiva automaticamente quando almeno una ruota perde aderenza su una superficie con scarsa aderenza. Il sistema aumenta quindi la pressione dei freni su questa ruota fino a quando non si trova di nuovo nel rapporto specifico con le altre ruote. Oggi la trazione integrale permanente si è affermata su tutti i modelli della gamma Mercedes-Benz, dalla EQA 300 4MATIC completamente elettrica alla Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+. Questa generazione di trazione integrale, significativamente evoluta, fa il suo debutto 25 anni fa sui modelli E 280 4MATIC ed E 320 4MATIC della Classe E serie 210. Entrambe sono dotate di nuovi motori V6 della serie M 112 con tecnologia a tre valvole e doppia accensione. Questi veicoli vengono presentati per la prima volta al grande pubblico internazionale alla fiera AutoRAI di Amsterdam dal 6 al 16 febbraio 1997. La E 280 4MATIC è disponibile subito dopo questa anteprima, mentre il lancio sul mercato della variante di cilindrata superiore segue nel giugno 1997. La nuova 4MATIC non è stata la prima trazione integrale di Mercedes-Benz, ma 25 anni fa ha fissato gli standard per un controllo ottimale dell'automobile anche in condizioni invernali difficili, su strade ghiacciate e innevate. La storia dei veicoli Mercedes-Benz con trazione integrale risale ai primi anni del 20° secolo. Paul Daimler, allora direttore tecnico della Österreichische Daimler-Motoren-Gesellschaft, nel 1903 ha posto le basi per la progettazione della trazione integrale.

Dopo i primi veicoli per l'esercito austriaco e prussiano tra il 1905 e il 1907, la Daimler-Motoren-Gesellschaft costruì nel 1907 la "Dernburg-Wagen", la prima autovettura in assoluto con trazione integrale e ruote sterzanti, che fu consegnata nell'Africa del Sud Ovest tedesco nel 1908. Benz & Cie. produsse anche diversi altri prototipi a trazione integrale durante questo periodo. La prima Benz pronta per il mercato con quattro ruote motrici fu il fuoristrada VRL, che fu costruito come pezzo unico intorno al 1920. Dopo la fusione da cui nacque l'allora Daimler-Benz AG nel 1926, furono realizzati diversi veicoli a trazione integrale a marchio Mercedes-Benz, adatti anche all'uso militare. Nella serie W 136 si tratta dei modelli 170 VG (con trazione integrale) e 170 VL (con trazione integrale e quattro ruote sterzanti). La Mercedes-Benz G5 (W 152) con trazione integrale e quattro ruote sterzanti selezionabili, che fu presentato nel 1938, fu utilizzato come veicolo di emergenza per il servizio di soccorso alpino di Berchtesgaden che, tra l'altro, continuò ad utilizzare questo modello fino agli anni '50. Nel 1972 iniziò lo sviluppo dell'icona per eccellenza della trazione integrale della Stella: la Mercedes-Benz Classe G. Nel 1979 sono stati lanciati sul mercato i primi modelli della famiglia. I veicoli vengono costruiti a Graz dalla Geländefahrzeuggesellschaft mbH, una joint venture dellʼallora Daimler-Benz AG e della Steyr-Daimler-Puch. Anche la prima generazione della 4MATIC è una pietra miliare nello sviluppo dei telai Mercedes-Benz. Viene presentata al Salone Internazionale dell'Auto di Francoforte sul Meno nel settembre 1985. La trazione integrale, che si inserisce automaticamente, fa il suo debutto nelle berline e nelle station wagon con motori a sei cilindri della serie 124, nei modelli E 260 4MATIC ed E 300 4MATIC. Queste varianti a trazione integrale della Classe E furono consegnate a partire dal 1987. In seguito, la gamma di modelli è stata estesa alla 300 D 4MATIC e la 300 D Turbo 4MATIC. Il 4MATIC è il sistema tecnicamente più complesso del "Mercedes-Benz Driving Dynamics Concept" introdotto nel 1985, che comprende anche il differenziale autobloccante (ASD) e il sistema di controllo della trazione (TCS).



