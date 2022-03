Francia, difficile sfruttare un prezioso giacimento di litio

La Francia possiede un prezioso giacimento di litio, ma difficilmente potrà sfruttarlo non solo perché il sito è inserito in un'area naturale protetta a Tréguennec, nel Finistère, ma anche per la ferma opposizione della comunità locale.

Come riferisce FP, la popolazione ha avviato da tempo dibattiti e manifestazioni per evitare che venga concretizzato il progetto di estrazione, di cui si parla ormai dal 2018 cioè da quando il Bureau of Geological and Mining Research (BRGM) scoprì in Bretagna questo 'tesoro' Interpellata dal giornale Les Echos alcuni giorni fa la responsabile del dicastero della Transizione ecologica Barbara Pompili aveva affermato che "la Francia deve estrarre il litio dal suo territorio".

Il deposito è situato sul sito di una vecchia cava, nella località chiamata Prat-ar-Hastel, un'area di paludi e di dune, ma anche di reperti preistorici e che è stata inserita nell'elenco di Natura 2000, che è la più grande rete coordinata di aree protette al mondo.

Secondo le stime degli esperti Il giacimento di litio di Tréguennec sarebbe il secondo più importante in Francia dopo quello di Beauvoir - Allier a nord ovest di Lione. Il litio è oggi uno dei componenti più ricercati al mondo per la produzione di batterie per autoveicoli e il suo prezzo è letteralmente esploso sul mercato mondiale, con un incremento del 77% nel solo 2022.