The One in Usa, villa e garage 50 supercar da 500 milioni

Si chiama The One e con il suo prezzo di 500 milioni di dollari per un breve periodo di tempo è stata la proprietà immobiliare singola (difficile chiamarla villa, visti i 9.755 metri quadrati abitabili distribuiti su tre piani) più costosa al mondo.

Sorge a Bel Air, un quartiere di Los Angels, ed è una gigantesca residenza con 9 camere da letto, un salone sotterraneo destinato a ospitare 50 auto, una discoteca da 900 persone, un centro spa e benessere che rivaleggia con i veri stabilimenti termali, sette fra piscine, vasche idromassaggio e un fossato vero e proprio che gira intorno alla villa.

La vendita comprende numerosi oggetti d'arte, piste da bowling, cinema da 50 persone, diverse cucine e una sezione per gli ospiti che - come la camera da letto principale - è un'unità separata all'interno della casa.

Ora però, per una lunga serie di prestiti non onorati (oltre 166 milioni di dollari) lo sviluppatore immobiliare Nile Niami ha dovuto dichiarare fallimento) e nel tentativo di recuperare alcune delle perdite per i creditori, la Corte superiore della contea di Los Angeles ha nominato Ted Lanes della Lanes Management come curatore fallimentare. Lanes ha avuto il compito di finire la costruzione, assicurarsi tutti i permessi e trovare un acquirente.

Sarà sicuramente necessario - si legge su Autoevolution che ha dato notizia di questa operazione immobiliare - abbassare e forse riprendere in mano il piano originale che era quello di offrire la proprietà con il garage di The One ben fornito di supercar e auto da collezione, cosa che Niami ha fatto con successo in altri progetti meno faraonici.