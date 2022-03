Maserati, A The I.C.E. tra presente e passato del Tridente

In occasione dell'evento The I.C.E. St. Moritz, International Concours of Elegance, andato in scena lo scorso fine settimana, Maserati ha portato in scena il proprio presente e il glorioso passato. Tra veicoli storici e quelli della gamma attuale, la casa del tridente ha portato sul lago ghiacciato dell'Engadina diverse vetture che raccontano le vicende di Maserati.



A rappresentare la casa modenese sul ghiaccio di St.Moritz ci hanno pensato la nuova super sportiva MC20, la gamma Levante, inclusi alcuni modelli Fuoriserie e il nuovo Levante Hybrid, così come la MC12 e le iconiche A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina e 3500 GT Vignale Coupé.

Il Concorso Internazionale d'Eleganza, dopo una pausa forzata di due anni, è andato in scena sul lago ghiacciato di St.

Moritz, per l'occasione percorso da una selezionata rappresentanza di auto d'epoca, classiche e da corsa, protagoniste di un'intera giornata all'aria aperta. Nel corso dell'evento sono state 45 le vetture che, suddivise in 5 classi tematiche, hanno partecipato al concorso d'eleganza esibendosi in due sessioni consecutive. (ANSA).