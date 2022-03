DeLorean: a Pebble Beach il Ritorno al Futuro dell'elettrica

L'indimenticabile macchina del tempo del film Ritorno al Futurio sta per tornare in versione 100% elettrica grazie alla collaborazione tra Italdesign e DeLorean Motor Company. La DeLorean DMC-12 a zero emissioni verrà presentata la prossima estate, in occasione del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach fissato il 21 agosto. Non è ancora chiaro se si tratterà di un modello inedito o di un kit di conversione, anche se l'immagine teaser divulgata da DeLorean Motor Company darebbe credito alla prima ipotesi. I tratti del frontale, con fari stretti e mascherina ridisegnata, sono infatti sconosciuti, mentre sono confermate le iconiche portiere ad ali di gabbiano. Per il resto della carrozzeria e per sapere come verrà sostituito il V6 2,8 litri da 130 CV e 207 Nm di coppia della versione originale, non resta che attendere la stagione estiva. Andrea Porta, Business Development Manager di Italdesign, ha dichiarato: "Con DeLorean stiamo lavorando a un'auto che rispecchia l'essenza del carattere di Italdesign: avrà tutte le peculiarità che ci hanno reso famosi nel mondo." Troy Beetz, CEO di DeLorean, ha risposto: "Siamo davvero onorati di collaborare con Italdesign per la prossima evoluzione del marchio DeLorean, la nostra è una partnership storica".