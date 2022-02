The I.C.E. St. Moritz, incoronate le reginette dei ghiacci

Edizione 2022 conclusa per The I.C.E. St.Moritz che ha eletto le sue 'reginette' del ghiaccio.



Il Concorso Internazionale d'Eleganza, dopo una pausa forzata di due anni, è andato in scena sul lago ghiacciato di St. Moritz, per l'occasione percorso da una selezionata rappresentanza di auto d'epoca, classiche e da corsa, protagoniste di un'intera giornata all'aria aperta.

Nel corso della mattinata, sono state 45 le vetture che, suddivise in 5 classi tematiche, hanno partecipato al concorso d'eleganza esibendosi in due sessioni consecutive. Difficile il lavoro della giuria che ha dovuto scegliere tra alcune delle più significative interpreti della storia dell'automobilismo mondiale.

Al termine della 'gara d'eleganza', le auto vincitrici sono risultate essere una Ferrari 275 GTB del 1965 per la classe Jet Set On Ice, una Lamborghini Miura del 1968 per la categoria Stars on Wheels e una Morris Mini Cooper S del 1967 per la categoria Vintage Road Racing. Per la categoria Barchettas On The Lake, ad avere la meglio è stata invece una Jaguar C Type del 1963, mentre per la categoria Vintage Grand Prix è stata premiata una Maserati 4CL del 1939, disegnata da Ernesto Maserati.

"Dopo l'edizione 'numero Zero' del 2019 - hanno commentato gli organizzatori - abbiamo dovuto attendere due anni per poter realizzare questo sogno, nato ben 37 anni fa. Il risultato della pazienza e del lavoro di tutti coloro che hanno collaborato ci ripaga dell'attesa".