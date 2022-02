007, criticità settore auto Italia, rischio ricadute occupazione

Nel settore automobilistico italiano si evidenziano "criticità interne a società di settore, difficoltà di approvvigionamento di materie prime e semilavorati, riconducibili a precise scelte discriminatorie da parte di fornitori internazionali volte ad avvantaggiare i competitor stranieri, nonché potenziali criticità sui livelli occupazionali di tutta la filiera del settore automotive, derivanti anche dalla transizione tecnologica nel processo di riconversione elettrica". Lo rileva la relazione annuale dell'intelligence al Parlamento. L'interesse dei servizi, si legge, ha riguardato in particolare "le progettualità di internazionalizzazione di primari player nazionali, caratterizzati da diversi profili dimensionali e di specializzazione, per quanto concerne sia l'evoluzione degli assetti proprietari, sia le esternalità economiche e sociali in territorio nazionale derivanti da più strette sinergie industriali".