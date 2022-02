Parte in barca e abbandona l'auto in porto per un anno

Un turista inglese aveva lasciato la Sardegna un anno fa, senza fare più ritorno, abbandonando vicino al porticciolo di Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale l'Isola, la sua auto che nel corso dei mesi era diventata una discarica.

Ed è li che oggi gli agenti della polizia locale di Sant'Antioco, dopo un lungo iter che ha visto anche il coinvolgimento del Consolato Inglese e del Ministero degli Esteri, l'hanno prelevata e portata via.

L'auto con targa straniera è solo l'ultimo dei veicoli che la polizia locale ha rimosso nel corso di un ampio giro di vite contro l'abbandono di auto. Nel 2019 erano ben 89 i 'catorci' abbandonati lungo le strade, adesso solo solo 16: le altre 19 auto sono state rimosse nell'ultima settimana coinvolgendo e convincendo spesso i proprietari, mentre in altri casi sono state portate via con il carro attrezzi, con un ulteriore costO per i titolari. "Siamo molto soddisfatti del lavoro che sta conducendo la nostra Polizia Locale - commenta il sindaco, Ignazio Locci - il programma avviato nell'estate del 2019 ha prodotto frutti importanti. Tra questi, il traguardo di questa mattina con la rimozione dell'auto straniera che, oltre a rappresentare una brutta cartolina per il nostro porticciolo turistico, era ormai diventata anche una piccola discarica, rappresentando un problema di decoro urbano. Avere rimosso quest'auto è il simbolo del gran lavoro fatto fin qui".