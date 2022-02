Porsche Panamera sequestrata servirà a trasporto organi

Una Porsche Panamera sequestrata dal Tribunale di Milano e assegnata in via provvisoria al Consiglio regionale della Lombardia sarà consegnata in comodato d'uso ad Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, che la destinerà al trasporto degli organi. La consegna formale della coupé si terrà martedì alle 13 in piazza Duca D'Aosta, davanti all'ingresso di Palazzo Pirelli, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, dei vice presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti, i consiglieri segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi, della presidente della Commissione regionale Antimafia Monica Forte e il Direttore generale di Areu Alberto Zoli. Parteciperanno anche il giudice delegato del procedimento presso il Tribunale di Milano Giuseppe Cernuto e l'amministratrice giudiziaria, Mariella Spada.