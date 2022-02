Benzina: Qe, prezzo servito fino a 2,088 euro al litro

Nuovi aggiustamenti verso l'alto per i prezzi dei carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell' Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self cresce a 1,861 euro/litro (ieri 1,859), con i diversi marchi compresi tra 1,860 e 1,886 euro/litro (no logo 1,841). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,734 euro/litro (ieri 1,733) con le compagnie posizionate tra 1,732 e 1,748 euro/litro (no logo 1,720). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato sale a 1,996 euro/litro (ieri 1,992) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,936 e 2,088 euro/litro (no logo 1,890). La media del diesel servito aumenta a 1,873 euro/litro (ieri 1,870) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,813 e 1,951 euro/litro (no logo 1,769). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,819 a 0,835 euro/litro (no logo 0,812). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in saliscendi e si posiziona tra 1,756 e 1,844 (no logo 1,764), con il valore minimo in crescita e quello massimo in calo.