Aston Martin Vantage e DBX, sono safety e medical car in F1

Sarà Aston Martin con i suoi modelli Vantage e DBX a fornire le safety car per le gare di Formula 1 nel 2022, coprendo 12 delle 23 prove previste (che potrebbero diventare 22 se sarà annullata la tappa di Sochi). Si tratta della prosecuzione dell'accordo già concretizzato nella stagione 2021 e che vedrà la supercar e il supersuv di Gaydon - rispettivamente nelle funzioni di safety car e medical car - pronte ai box a partire dal Gran Premio di Australia, in programma per il weekend dell'8-10 aprile.

Sia la Vantage che la DBX appositamente preparate saranno in pista con la nuova livrea Racing Green presentata lo scorso 10 febbraio in occasione del reveal al della monoposto AMR22 Aston Martin Aramco Cognizant di Formula 1. Come tradizione l' Official F1 Safety Car Vantage sarà guidata dal pilota nominato dalla FIA Bernd Mayländer, è unica nel suo genere, sviluppata per svolgere questo ruolo dagli ingegneri di Aston Martin a Gaydon in collaborazione con la FIA. Utilizzando il know how delle Vantage che competono nelle competizioni GT in tutto il mondo, inclusa la 24 Ore di Le Mans, la Vantage Safety Car è stata adattata per la massima velocità e maneggevolezza per svolgere il suo ruolo importante in F1 ed è caratterizzata da antenne radio montate sul lato della carrozzeria, un pannelo posteriore a Led e una barra luci montata sul tetto.

All'interno della Vantage, guidatore e passeggero hanno accesso al sistema di comunicazione e marshalling FIA, che evidenzia - proprio come all'interno delle stesse vetture di F1 - luci colorate corrispondenti a eventuali bandiere di avvertimento mostrate. L'auto è anche dotata di telecamere dentro e fuori per fornire la diretta riprese televisive.

Per l'auto medica DBX è stata invece scelta la versione con potenza di 550 Cv e 700 Nm di coppia che permette uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e una velocità massima di 300 km/h. Questo per consentire al dottor Ian Roberts, coordinatore del soccorso medico FIA, di arrivare sulla scena di un incidente il più rapidamente possibile. L'auto medica ufficiale Aston Martin DBX è stata modificata per trasportare le attrezzature previste, dagli estintori al defibrillatore compresa una grande borsa con il kit medico. Come la Vantage, anche il supersuv DBX è stato completato con sedili da corsa approvati dalla FIA dotati di cintura di sicurezza a 6 punti, sistema di comunicazione e persino schermi TV in modo che sia possibile vedere esattamente cosa sta succedendo in gara si è seduti a bordo, pronti per partire nella corsia dei box.

Per il momento non è stato ancora confermato se e come la Mercedes tornerà a fornire auto di sicurezza e mediche nei Gran Premi di questa stagione. A parte le prime due gare, a partire dal Bahrain il 18-20 marzo, la ben nota safety car AMG GT Coupé e l'auto medica AMG C 63 Estate (entrambe derivate da modelli a fine vita) dovrebbero infatti essere sostituite con auto di nuova generazione nel corso del 2022.