Rolls-Royce, dopo 111 anni cambia mascotte Spirit of Ecstasy

Ha ben 111 anni e dopo l'ultima cura di bellezza ha ancora lo stesso fascino del primo giorno.

Stiamo mascotte della Rolls-Royce - denominata Spirit of Ecstasy - che fa parte, con il suo design originale, della brand identity della celebre Casa di Goodwwod che si è ora adeguata al nuovo corso dell'azienda.

La versione appena presentata dovrebbe apparire per la prima volta sulla Spectre, il primo modello elettrico di Rolls-Royce e proprio perché sarà l'auto più aerodinamica che l'azienda abbia mai prodotto (si parla di un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,26) proporrà una mascotte Spirit of Ecstasy migliorata nella resistenza all'avanzamento.

La statuetta è stata rimodellata con una posizione più bassa e più dinamica ed è circa 17 mm più corta del modello esistente, con un'altezza di 82,7 mm. Le vesti della mascotte, spesso scambiate per ali, sono state ridisegnate per essere più aerodinamiche e realistiche e la postura stessa della donna è stata cambiata per porre maggiormente l'accento sulla velocità.

"Ora è una vera dea della velocità, preparata al vento, una gamba protesa, il corpo piegato in basso, i suoi occhi concentrati avanti" - spiegano alla divisione designi della Rolls-Royce - e l'attenzione al realismo si è estesa al design dei capelli, dei vestiti, della postura e dell'espressione del viso.

Da notare che ogni statuetta Spirit of Ecstasy sarà 'minuziosamente diversa dalla precedente', perché rifinita a mano dopo il tradizionale processo di fusione a cera. Dopo Spectre questa edizione della mascotte apparirà su tutti i futuri modelli Rolls-Royce, ma gli attuali (Phantom, Ghost, Wraith, Dawn e Cullinan) continueranno a utilizzare l'edizione precedente.