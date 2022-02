Ddl Concorrenza: Unipol,indennizzi diretti rc auto più veloci

Grazie anche al meccanismo della card (indennizzo diretto) introdotta nel 2007, emerge che la velocità di liquidazione, cioè la percentuale di sinistri liquidati in un anno e che vengono liquidati nello stesso anno, "nel 2007 era del 62,8%" è passata "al 74,6% nel 2019", "con un circa un 12% di incremento". Nel 2007 gli italiani spendevano 18,2 miliardi di euro di premi imponibili per assicurare i loro veicoli con rc auto, nel 2019 hanno speso 13,2 miliardi, quindi quasi il 30% in meno". Lo afferma Unipol-Unipol Sai, in audizione al Senato nell'ambito dell'esame del Ddl Concorrenza, in cui si dice "favorevole a questo tipo di formulazione" dell'articolo 27 del ddl che "sana" una falla che si era creata nel mercato, "promuove la concorrenza e rimuove gli ostacoli".

"Con la card il consumatore ha avuto dei benefici, perché viene pagato più velocemente, viene pagato dalla propria compagnia, il processo non richiede o richiede molto meno volte l'intervento di legali, anche questo accorcia i tempi e riduce i costi. Il dato dell'anno scorso della nostra compagnia - afferma - nei sinistri a ragione card hanno avuto nel 15,7% intervento del leale, quelli no card del 37%, e quindi anche questo è un beneficio in termini di costi e di prezzi al consumatore finale.

Abbiamo un meccanismo che funziona e che porta dei benefici, dal 2007 al 2021 è calato di 5 miliardi di euro il costo del premio imponibile pagato dagli assicurati italiani, e i veicoli assicurati sono cresciuti, quindi la riduzione è stata ben oltre il 30%".

"Oggi le compagnie estere hanno un ingiustificato vantaggio competitivo, potendo esercitare una scelta di adesione o meno alla Card che è preclusa alle compagnie italiane, obbligate ex lege", spiegano da Unipol-UnipolSai. "Le compagnie estere infatti -aggiungono - nel primo semestre 2021 hanno avuto un incremento del 133% nella vendita di polizze rc auto contro lo 0,6% dell'intero mercato italiano. L'art 27 elimina questa disparità tra le imprese italiane ed estere ed estende il vantaggio a tutti i clienti delle compagnie assicurative. La Card infatti ha contribuito all'abbassamento del costo dei sinistri, uno dei motivi principali del calo di circa il 30% del premio medio rc auto negli ultimi 9 anni. Inoltre la card garantisce al cliente una maggiore velocità e garanzia di qualità nella liquidazione del sinistro che può essere rimborsato già da 30 giorni".