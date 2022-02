Bugatti: finita l'era della "Fabbrica Blu" di Campogalliano

Un pezzo di storia della Motor Valley italiana se ne va con il definitivo smantellamento della vecchia "Fabbrica Blu" di Bugatti nel Comune di Campogalliano (MO). La culla della EB110 fu chiusa nel 1995, ma da allora è stata conservata in buono stato grazie al lavoro e alla passione di Ezio Pavesi, della moglie Lorena e del figlio Enrico, oggi 24enne. I loro sforzi, infatti, hanno impedito alla Fabbrica di diventare un relitto dimenticato in rovina.

Dopo la recente acquisizione da parte dell'investitore Adrien Labi è diventato chiaro che i piani per questo pezzo unico della storia della Motor Valley non erano in linea con i valori della famiglia Pavesi, portandoli alla difficilissima e sofferta decisione di terminare il loro impegno di custodi, iniziato nell'aprile del 1991 da Ezio e sua moglie Lorena Dondi.

Ezio Pavesi: "Tutto nella vita arriva ad una conclusione e sfortunatamente è arrivato il momento di concludere il mio impegno come custode della fabbrica Bugatti di Campogalliano.

Non è mai stato per me un lavoro ma una missione di vita. Ho sempre sognato di essere parte della nuova vita della fabbrica, ho dato consigli e offerto il mio aiuto. Negli ultimi mesi ho visto con i miei occhi tutti gli alberi e il verde di cui mi sono preso cura in questi anni, venire tagliati in pochi giorni, le piastrelle rimosse dai pavimenti, come tutti gli uffici e gli impianti rimasti. Sento che questo gioiello di storia e tradizione non è valorizzato abbastanza. Spero comunque dal profondo del mio cuore che il futuro della Fabbrica Blu sia luminoso, ma io non riesco ad identificarmi con l'attuale progetto. Ringrazio ogni persona che in questi anni ci ha aiutato a proteggere la fabbrica e la sua storia. A coloro che ancora oggi contano su di noi affinché la storia della Bugatti di Campogalliano non scompaia: non vi deluderemo!".