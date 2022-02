Moto: si alza sipario sul 2022 di Misano e del team Sic58

Si alza il sipario sulla stagione 2022 del Misano World Circuit - l'autodromo intitolato a Marco Simoncelli - e sul 'Sic58 Squadra Corse', il team guidato da Paolo Simoncelli - il babbo del campione scomparso sull'asfalto di Sepang - che ha sollevato i veli sulle motociclette portate in pista da Riccardo Rossi e Lorenzo Fellon nel campionato di Moto3e in quello di MotoE da Kevin Zannoni. Sui veicoli del team - a suggellare l'unione tra le due realtà - comparirà il logo del circuito romagnolo 'Mwc'. "Sono stati due anni complessi e insieme straordinari - ha osservato il presidente della Santa Monica, società che gestisce l'impianto, Luca Colaiacovo -. Ora ci apprestiamo a celebrare i 50 anni di storia del nostro circuito". Nel 2022, ha sottolineato il 'managing director' Andrea Albani "avremo una ventina di weekend con eventi di profilo internazionale: si disputeranno i due mondiali di motociclismo con l'Emilia-Romagna Round della Superbike e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini". Tra le altre cose, ha proseguito, "tornerà il World Ducati Week, rivedremo Valentino Rossi in pista su quattro ruote nel GT World Challenge". Inoltre, ha aggiunto ancora, "si terranno gli eventi della Federmoto e l'Italian Bike Festival, che attende decine di migliaia di visitatori internazionali in circuito e sul territorio. Attendiamo almeno 700.000 persone" Con il circuito di Misano, ha evidenziato Paolo Simoncelli, "c'è un legame speciale. È il primo grande circuito in cui Marco ha girato. Qui si respira aria di continua innovazione e anche noi abbiamo rinnovato la nostra squadra. Speriamo che sia di buon auspicio affinché le cose vadano sempre meglio. Gli ultimi due anni sono stati difficili, sotto diversi punti di vista. Proprio oggi ricorre il primo anno senza Fausto Gresini, tra i primi a credere nel nostro progetto". Il tracciato di Misano, ha argomentato, l'assessore al Turismo dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini, "non rappresenta solamente un impianto sportivo, ma una infrastruttura al servizio del territorio, che genera benessere ed economia. La proprietà ha sostenuto investimenti importanti per rendere la struttura sempre più attrattiva e strategica per l'intero territorio. Come Regione - ha concluso - intendiamo consolidare ulteriormente il rapporto con l'autodromo e sostenere i suoi progetti aumentando il nostro impegno, insieme agli altri partner pubblici" .