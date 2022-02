Cupra, nel 2002 due nuovi modelli e anche il metaverso

La visione di Cupra per il 2022 è fatto di nuovi modelli e spazi nel metatarso. La casa catalana, in occasione anche del suo quarto anniversario, ha rivelato i programmi per il nuovo anno, con una serie di iniziative raggruppate sotto al nome di 'Cupra2'. Nel corso di un evento online, il brand non solo ha annunciato l'arrivo di due nuovi modelli nella gamma, ma ha anche delineato il percorso per portare le sue esperienze emozionali in uno spazio completamente nuovo con il lancio di Metahype, una nuova piattaforma collaborativa nel metaverso.

Questo nostro quarto anniversario - ha spiegato Wayne Griffiths, ceo di Cupra - ha un significato speciale. Tra i piani che abbiamo in serbo per il 2022 c'è l'intenzione di raddoppiare le nostre vendite, raddoppiare la nostra rete di vendita e raddoppiare il nostro fatturato. Questo è il motivo per cui chiamiamo la nostra ambizione Cupra2. Quattro anni fa, molti hanno avuto dei dubbi sulle nostre intenzioni, ma noi non abbiamo mai dubitato di noi stessi. E quest'anno, dimostreremo ancora una volta che niente può più fermare il nostro impulso inarrestabile".

Griffiths ha anche svelato che Cupra lancerà due nuovi modelli, raddoppiando l'attuale gamma prodotto. Tutto questo avviene dopo che l'anno scorso è stato annunciato l'arrivo di Cupra Tavascan, il secondo veicolo 100% elettrificato del marchio dopo Born, sul mercato nel 2024, e a seguire l'arrivo di UrbanRebel, il veicolo elettrico urbano, nel 2025.

Non solo auto strettamente intese, però, visto che per il 2022 Cupra punta anche alle esperienze emozionali in uno spazio completamente nuovo, quando il brand entrerà nel metaverso.

"Metahype - ha proseguito Griffiths - è la nostra interpretazione di questo nuovo universo. Uno spazio collaborativo dove brand, start-up e creatori di contenuti possono ospitare una miriade di eventi ed esperienze per le persone in modo da creare e condividere cultura. Con l'ingresso di Cupra nel metaverso, dimostriamo ancora una volta di essere un brand che va oltre ai limiti dell'industria automotive".