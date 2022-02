Renault, con Ambasciata di Francia per mobilità sostenibile

L'Ambasciatore francese in Italia si è recato in visita presso il Gruppo Renault Italia per parlare di transizione energetica. L'ambasciatore Christian Masset, accompagnato da Frédéric Kaplan, Ministro Consigliere per gli Affari Economici, si è infatti recato ieri in visita presso il Gruppo Renault Italia incontrando il Comitato di Direzione di Renault e Dacia. I due Direttori Generali del Gruppo, Raffaele Fusilli (Renault) e Guido Tocci (Dacia), hanno raccontato la presenza dei due brand sul mercato automobilistico italiano ed illustrato la strategia del Gruppo per la transizione energetica.

Renault ha infatti investito oltre 5 miliardi di euro nella mobilità elettrica e prevede di investirne altri 10 nei prossimi 5 anni. Con una gamma di 5 modelli 100% elettrici già sul mercato, il Gruppo Renault è impegnato nel raggiungimento della neutralità carbonica in Europa entro il 2040, e mondiale entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi, il Gruppo lavora su tutte le leve che coprono l'intero ciclo di vita dei veicoli. La Re-Factory di Flins, il primo stabilimento europeo dedicato all'economia circolare della mobilità, per esempio, creerà 1 miliardo di attività nell'economia circolare entro il 2030, riparerà 20.000 batterie e circa 120.000 veicoli all'anno entro il 2030.

Nell'ambito del piano strategico Renaulution, Il Gruppo Renault ha poi siglato nel 2021 due partnership per la progettazione e la produzione di batterie per i veicoli elettrici. Una con Envision AESC, per realizzare una gigafactory a Douai, per la produzione di batterie all'avanguardia tecnologica, a basse emissioni di carbonio e competitive in termini di costi, rendendo così la mobilità elettrica più accessibile in Europa. Un'altra partnership riguarda la start-up francese Verkor per sviluppare congiuntamente e produrre batterie ad alte prestazioni.

"Sono stato molto felice di visitare Renault Italia - ha affermato Christian Masset - e di vedere la fantastica gamma di autovetture elettriche proposte. Il Gruppo Renault Italia è all'avanguardia della mobilità sostenibile, che è un'ambizione forte della presidenza francese del consiglio dell'Unione europea. La transizione ecologica è al cuore della cooperazione rafforzata tra Francia e Italia, come concordata nel trattato del Quirinale".