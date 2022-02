Corvette ZR-1, su eBay esemplare con sospensioni attive

Una Chevrolet Corvette ZR-1 del 1990 è in vendita su eBay ed è uno degli esemplari con sospensioni attive. Il prototipo, che vanta la presenza di sospensioni attive installate direttamente in fabbrica è da poco approdato sul portale di vendite online, per la gioia dei collezionisti di veicoli del genere. Già tecnologicamente avanzata nella sua versione di produzione, la ZR-1 era in grado di raggiungere i 96 km/h in 4,5 secondi e toccare una velocità massima di 175mph, numeri rilevanti anche oggi, a distanza di oltre tre decenni. Il prototipo protagonista della vendita è invece uno di quelli costruiti con un sistema di sospensioni attive high-tech che comprendono una pompa idraulica Eaton e attuatori Moog. Il sistema funziona ancora e la macchina è guidabile, con soli 19.300 km sul contachilometri, per lo più macinati dal team di collaudo di GM.

La GM ordinò un totale di 25 Corvette di pre-produzione con lo stesso sistema di sospensioni attive e le sviluppò in collaborazione con Lotus. Il venditore del modello messo su eBay sostiene che, di quelle auto, questo esemplare è uno dei soli tre prototipi guidabili che sopravvissuti. Le buone condizioni dell'auto sono dovute anche al fatto che molti dei suoi anni li ha spesi al GM Heritage Museum e al Corvette Museum.