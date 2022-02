Smog: Frosinone, ci sarà la sesta domenica di stop auto

Quinta domenica ecologica ieri a Frosinone nell'ambito del Piano sulla qualità dell'aria, per contenere i valori delle polveri sottili. La domenica di sole ha portato famiglie, giovani e anziani a svolgere attività fisica e sportiva all'aria aperta, con biciclette, monopattini o anche con semplici passeggiate. La Polizia Locale di Frosinone, coordinati dal comandante Donato Mauro , hanno svolto circa 60 controlli sugli autoveicoli in transito, elevando 24 verbali.

L'ultima domenica ecologica è prevista il 13 marzo, con divieto di circolazione nell'area urbana dalle 8 alle 18. Per ridurre lo smog 'amministrazione comunale di Frosinone ha aggiunto una sesta domenica ecologica, alle cinque imposte per legge come obbligo minimo.