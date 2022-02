Ritorna il Rally storico della Costa Smeralda

L'edizione 2022 del Rally Costa Smeralda Storico ospiterà l'inedito "Martini Rally Vintage", autoraduno non competitivo organizzato dall'Automobile Club di Sassari in collaborazione con la Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica rivolto alle vetture da competizione in livrea Martini.

Il programma di massima del Martini Rally Vintage prevede la partenza dalla tradizionale pedana del molo vecchio di Porto Cervo nel primo pomeriggio di venerdì 8 aprile, subito dopo quella del quinto Rally Storico Internazionale Costa Smeralda.

La manifestazione proseguirà su un percorso che toccherà Santa Teresa Gallura, sede del riordino di metà pomeriggio, Santa Reparata, Aglientu Crisciuleddu e Luogosanto, per concludersi con lo scenografico aperitivo a tema Martini, a San Pantaleo.

La mattina successiva la carovana si dirigerà da Porto Cervo verso Loiri Porto San Paolo, Monti, Golfo Aranci. Quindi San Pantaleo, affrontando le tecniche strade intorno al massiccio granitico di Cugnana, prima del gran finale del Martini Rally Vintage con l'arrivo sulla pedana al Molo Vecchio di Porto Cervo, cui farà seguito l'epilogo del Rally Storico Internazionale Costa Smeralda.

La giornata si concluderà con la cena di gala all'hotel Cala di Volpe. "È un'iniziativa voluta per riportare sempre più la memoria al Rally Costa Smeralda dello scorso millennio quando il brand Martini era una presenza fondamentale", spiega il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio.