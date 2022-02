Per Consumer Reports Mustang Mach-E batte Tesla Model 3

Con la sua Mustang Mach-E completamente elettrica, Ford ha detronizzato Tesla dall'elenco Top Picks 2022 pubblicato dall'autorevole rivista Consumer Reports, che ogni anno esegue un'attenta analisi dei modelli che caratterizzano il mercato Usa.

Quest'anno, entrano per la prima volta nell'elenco Top Picks Nissan Sentra e Rogue Sport, Honda Accord/Accord Hybrid, Toyota RAV4 Prime e Ford Mustang Mach-E. Ne facevano invece già parte Subaru Forester, Toyota Prius/Prius Prime, Kia Telluride, Honda Ridgeline e Lexus RX/RX ibrido.

Consumer Reports, che viene pubblicato dall'omonima organizzazione senza scopo di lucro per la difesa dei consumatori fondata nel 1936, seleziona i modelli di punta tra centinaia di sue valutazioni, con un'enfasi particolare sui veicoli che sono più convenienti e che offrono le massime caratteristiche di sicurezza.

Nella classifica di quest'anno spicca nelle 10 Top Picks l'assenza - ad eccezione di Ford Mustang Mach-E - delle tre grandi Case di Detroit. In particolare nelle auto Top Pick rientrano i modelli che hanno ottenuto i punteggi complessivi più alti nelle loro categorie per prestazioni, affidabilità, soddisfazione del proprietario e sicurezza. "Il suv elettrico Ford ha preso il posto della Model 3 di Tesla nell'elenco - ha spiegato Jake Fisher, direttore senior dei test automobilistici di Consumer Reports - perché è una scelta migliore. La Model 3 si guida come un'auto sportiva, ma la Mach-E è un vero spasso da pilotare ed è anche un po' più pratica". Consumer Reports, che ora esamina i sistemi di assistenza alla guida automatizzati, ha rilevato che la tecnologia "Blue Cruise di Ford si assicura che la strada venga guardata quando il sistema è attivato - ha precisato Fisher - mentre Tesla non lo fa". Ed ha ribadito: "Mustang Mach-E è un'auto fenomenale, ci ha davvero impressionato durante i test" che hanno riguardato 32 marchi diversi. Consumer Reports prova i vari nuovi modelli nel suo Automotive Test Center di 132 ettari nel Connecticut conducendo - su auto che vengono acquistate in modo anonimo - più di 50 test, tra cui frenata, maneggevolezza, confort, praticità, sicurezza e risparmio di carburante.