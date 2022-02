Settimo Torinese, varchi elettronici per vigilare su Ztl

Il Comune di Settimo installa nuove telecamere per controllare l'isola pedonale di via Roma.

L'impianto servirà a limitare il passaggio delle auto nella zona destinata ai pedoni. Le telecamere saranno installate ai due lati di accesso e saranno in grado di distinguere fra chi transita con il permesso e chi invece sta commettendo un'infrazione, che verrà puntualmente sanzionata. "I residenti da tempo segnalano che alcuni non rispettano il divieto di transito nella Ztl - fanno sapere dal Comune di Settimo - nelle ultime settimane la polizia municipale ha intensificato il presidio, sanzionando chi insiste a passare senza autorizzazione mettendo a rischio i pedoni. I nuovi varchi saranno un ulteriore disincentivo a ignorare il divieto".