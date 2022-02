Salon Privé London, nasce concorso eleganza auto in vendita

Le auto da collezione e di lusso sono al centro di un rinnovato interesse, come conferma il crescente numero di eventi, di gare, di mostre e di aste che hanno ripreso ad essere organizzati nel mondo.

Una delle manifestazioni più celebri - il concorso di eleganza Salon Privé che si svolge in Gran Bretagna al Blenheim Palace nell'Oxfordshire e che è in calendario nel 2022 dal 31 agosto a 4 settembre - si sdoppia dando vita a Salon Privé London, che anticiperà l'evento principale dal 21 al 23 di aprile con un formula a dir poco rivoluzionaria.

Quelli che gli organizzatori definiscono un nuovo evento internazionale dedicato alle automobili di lusso" avrà luogo nella capitale britannica, nello storico complesso del Royal Hospital Chelsea proprio nel cuore di Londra.

E si distinguerà rispetto al concorso di Blenheim Palace si distinguerà perché ogni automobile esposta dovrà essere disponibile per l'acquisto. Si tratta di una novità assoluta, perché fino ad oggi i concorsi standard che rispettano le regole dell'ICAJ, ammettevano la partecipazione solo alle auto di proprietà privata, con un severo divieto d'ingresso per quelle dei commercianti.

Questo inedito Concours de Vente del Salon Privé London, presenterà dunque 60 delle migliori auto da collezione del Regno Unito pronte per essere acquistate.

"Questa è un'esclusiva mondiale - ha spiegato da Andrew Bagley co-fondatore di Salon Privé - ed è un'opportunità per gli operatori commerciali nel settore delle auto da collezione e d'élite per essere al centro della scena nei tre giorni della manifestazione. Ma ci saranno anche valutazioni e trofei, con l'auto d'epoca più apprezzata che riceverà il Premio d'Onore finale nella cena di gala del Concours de Vente di venerdì sera nella Sala Grande del Royal Hospital Chelsea".

Ed ha concluso: "È tempo che i migliori professionisti del mondo si divertano a essere gli ospiti per un cambiamento, con tre giorni di cocktail party, sfilate, galà e altro ancora.

Salon Privé Concours de Vente è destinato a capovolgere il mondo dei concorsi".