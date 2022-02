Corse clandestine nel Ravennate,5 denunce e raffica di multe

Cinque persone, tra cui due minorenni, sono state denunciate a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, competizione tra veicoli e organizzazione di evento non autorizzato a conclusione delle indagini in merito a corse clandestine nella zona industriale di Massa Lombarda, nel Ravennate.

Gli inquirenti hanno inoltre accertato che un minorenne guidava senza avere mai conseguito la patente: per i genitori è scattata una sanzione da 3.570 euro. In totale sono state undici le persone multate per le numerose violazioni amministrative al codice della strada contestate; 66 i punti decurtati e tre le patenti per le quali è scattato il procedimento di sospensione.

L'inchiesta era partita lo scorso 31 ottobre da una segnalazione alla Polizia Locale della Bassa Romagna circa gare di velocità ed esibizioni acrobatiche a Massa Lombarda. L'evento era stato subito interrotto dagli agenti i quali avevano avviato un'indagine su alcuni gruppi social e su chat locali con centinaia di iscritti in tutta la regione: quelli erano i canali utilizzati per promuovere le gare.

Il 2 gennaio, sempre grazie alle indagini sui social, la polizia locale aveva scoperto una nuova corsa clandestina: grazie a personale in borghese, gli agenti avevano potuto accertare la presenza di un centinaio di persone tra il pubblico e una decina di motociclisti e automobilisti impegnati in gare di velocità ed esibizioni: molti dei veicoli risultavano inoltre sprovvisti di targa o con i numeri parzialmente coperti.