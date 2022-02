Auto: Giorgetti, pensare incentivi elettrico come altri paesi

"In questo momento sono inesistenti in Italia gli incentivi per l'acquisto di autovetture ambientalmente compatibili, elettriche e non solo; il mercato è completamente fermo. E' chiaro che una qualche forma di provvedimento analoga a quella che c'è in altri paesi europei debba essere prevista". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time al Senato ad un'interrogazione sul processo di riconversione industriale in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale. "Questo traina la domanda e induce e convince tutti i soggetti che sono nella filiera ad esempio dell'automotive a fare degli investimenti, anche assistiti e sussidiati dallo Stato", ha aggiunto.