ASI, con LoJack sistema contro i furti di veicoli d'epoca

Grazie ad una nuova partnership, ASI e LoJack si schierano insieme per 'proteggere' le auto d'epoca dai furti. LoJack Italia, azienda specializzata nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, ha infatti avviato con l'Automotoclub Storico Italiano il progetto Scout Vintage, ovvero un sistema di protezione in caso di furto unico al mondo, realizzato da LoJack con la collaborazione dell'Automoclub Storico Italiano e appositamente studiato per i veicoli storici.

Grazie a questo accord, LoJack mette a disposizione degli appassionati collezionisti una soluzione che abbina le tecnologie della radiofrequenza e di GPS/GSM per garantire tranquillità ai proprietari dei veicoli, aumentando significativamente le possibilità di recupero in caso di furto.

Scout Vintage combina le tecnologie di radiofrequenza e della telematica per arrivare a una protezione totale contro il furto.

La sofisticata tecnologia in radiofrequenza supera anche le barriere fisiche come container metallici, costruzioni in cemento armato, parcheggi e garage sotterranei, nei quali vengono spesso nascosti i veicoli rubati.

In stato dormiente, il sistema si attiva solo nel momento in cui viene attivato dalla Centrale Operativa LoJack 24/7 a seguito di una conferma del furto, garantendo anche la tutela della privacy. Il sistema ha anche un'elevata resistenza ad attacchi effettuati con apparecchiature elettroniche che disturbano la trasmissione del segnale, comunemente chiamati Jammer. In caso di furto, i proprietari potranno contare su un Team Sicurezza LoJack e una squadra di esperti impegnati sul territorio nelle attività di ricerca e recupero dei veicoli rubati, al fianco delle Forze dell'Ordine.