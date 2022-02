"Adotta una rotatoria", la Provincia di Vercelli lancia un progetto

Si intitola "Adotta una rotatoria" il progetto presentato dalla Provincia di Vercelli che prevede la possibilità, da parte di soggetti pubblici e privati, di adottare 40 rotonde sulle arterie provinciali e installare gratuitamente cartelli pubblicitari. Unica condizione necessaria per poter sponsorizzare la propria attività, fare una corretta manutenzione del verde e delle aiuole sui rondò. In questo modo, la Provincia di Vercelli potrà risparmiare all'anno circa 100.000 euro di manutenzioni, che andranno a loro volta investiti sulle arterie provinciali o altre opere pubbliche che riguardano la sicurezza stradale. Nella selezione delle richieste, a parità di proposta verrà data priorità agli enti o imprese che abbiano sede nelle vicinanze della rotatoria adottata. Le 40 rotatorie che rientrano nel progetto si trovano sia in Valsesia che nella parte di pianura del territorio vercellese. "Vogliamo che le rotonde belle, con il verde curato, fungano da biglietto da visita per il Vercellese - sottolinea il presidente della Provincia, Eraldo Botta -. Con questo progetto vogliamo incentivare le persone a prendersi maggiormente cura del territorio. Vogliamo modificare il senso civico in quelle persone a cui un po' manca".