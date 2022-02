Trasporti: Costa, in Fvg sostituiti 330 bus entro 2026

In Fvg è stata programmata la sostituzione di circa 330 mezzi entro il 2026, di cui il 45% a propulsione alternativa (elettrica, metano/ biometano e, sperimentalmente, idrogeno) "consentirà di risparmiare, a parità di percorrenza chilometrica, fino a 5.400 tonnellate di CO2/anno una volta a regime". Lo ha annunciato Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia, in occasione della prima presentazione in Italia dell'autobus Caetano alimentato a idrogeno.

"Diventa ormai fondamentale il passaggio da forme di alimentazione carbonfossili a fonti verdi di trazione", ha aggiunto.