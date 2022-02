Napoli, Ztl libera per auto elettriche e ibride

Anche nel 2022 le auto elettriche e le auto ibride potranno circolare nelle zone Ztl. E' quanto prevede il contenuto della delibera approvata su proposta dell'assessore alla Mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza nella riunione di giunta di oggi.

In base ad un accordo con Anm le auto elettriche potranno parcheggiare liberamente nelle strisce blu e le auto ibride godranno di un'ampia facilitazione economica; tutti dovranno seguire una semplice procedura di localizzazione. "Puntiamo - spiega Cosenza - ad una forte crescita delle auto green, dopo avere avviato la procedura per avere 360 nuovi punti di ricarica (180 colonnine) distribuite sull'intero territorio comunale, che si aggiungeranno a quelli nei parcheggi che passeranno da 50 punti (25 colonnine) a 240 punti (120 colonnine). Napoli deve riconquistare punti fra le città ecosostenibili ed anche questa decisione della Giunta va in questa direzione".