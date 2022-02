Festival of Speed a Goodwood, confermato dal 23 al 26 giugno

Gli organizzatori del Festival of Speed di Goodwood, che si svolgerà dal 23 al 26 giugno 2022 hanno annunciato che il tema dell'evento di quest'anno sarà The Innovators - Masterminds of Motorsport, per celebrare i punti di riferimento tecnici che hanno visto l'automobile da corsa trasformarsi negli anni, fino al ruolo essenziale della sperimentazione di nuove tecnologie che avranno un impatto sulla prossima mobilità .

Il tema si 'rifletterà' in tutto l'evento, dalle auto e dai piloti che affrontano l'iconica Goodwood Hill, agli ospiti speciali e alle mostre interattive, comprese quelle dei partner del Festival e le mostre come Future Lab ed Electric Avenue.

Da tempo affermato come la più grande celebrazione mondiale dello sport dei motori e della cultura automobilistica, il Festival of Speed è sempre più orientato verso il futuro, offrendo uno sguardo alla tecnologia di domani, nel contesto della storia. Al suo quinto anno, il Future Lab presenterà la 'Tecnologia per un mondo migliore' con espositori nell'ambito di mobilità, robotica, aviazione, assistenza sanitaria e altro ancora. Novità per il 2022, sarà l'esperienza speciale che permetterà i visitatori di mettersi al volante di una varietà di entusiasmanti novità elettriche.

"Il tema del Festival di quest'anno, The Innovators - Masterminds of Motorsport - ha detto il Duca di Richmond, proprietrio della celebre tenuta - ci consente di celebrare alcuni dei più grandi successi della storia, evidenziando anche l'attenzione in continua evoluzione sulla tecnologia dei prossimi anni. Il Festival of Speed è l'unico posto al mondo in cui è possibile riunire tutte queste storie in un unico evento, celebrando il passato, il presente e il futuro in un modo unico e dinamico".