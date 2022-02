Anfia: Formula Sae Italy inaugura il 2022 con un nuovo logo

Il 2022 si apre all'insegna del rinnovamento per la Formula SAE Italy, che, giunta alla sua XVII edizione, svela oggi il nuovo logo della manifestazione, a cui farà seguito, nei prossimi mesi, lo sviluppo di una nuova event identity, il cui concept grafico sarà declinato su tutti gli strumenti di comunicazione.

Il nuovo logo unisce la fedeltà del logotipo al nome storico della manifestazione, graficamente connotato dal tricolore italiano, a un pittogramma distintivo del campo semantico del motorsport, l'icona della bandiera a scacchi, mantenendo una continuità cromatica con il logo precedentemente in uso.

Questa novità arriva alla vigilia delle registrazioni dei team all'edizione 2022 dell'evento - che si svolgerà dal 13 al 17 luglio presso l'autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari - in programma la prossima settimana: la early registration - riservata ai primi 3 classificati nella Classe 1C (vetture a combustione), 1E (vetture elettriche) e 1D (vetture a guida autonoma) e ai primi 2 classificati nella Classe 3 (progetto della vettura senza prototipo) dell'edizione 2021 e a due team extra-europei - si aprirà lunedì 7 febbraio alle 10.00 per chiudersi martedì 8 febbraio alle 13.00, mentre la finestra temporale della main registration andrà dalle 10.00 di mercoledì 9 febbraio alle 13.00 di mercoledì 9 marzo, con la classica "click race" che vedrà le squadre contendersi gli slot di partecipazione disponibili quest'anno (30 per la Classe 1C; 35 per la Classe 1E; 10 per la Classe Driverless e 5 per la Classe 3).