In moto contromano a 110 km/h, multati centauri

A 110 chilometri all'ora in una strada col limite dei 30 hanno iniziato a sorpassare contromano per andare ancora più veloci. I due centauri sono stati fermati dalla polizia locale che li ha multati e ha tolto 15 punti dalla patente. E' successo ieri pomeriggio a Teglia, lungo la strada che porta a Teglia. in via Nuovo intervento degli agenti motociclisti del Nucleo Polizia Stradale del Reparto Pronto Intervento per impedire comportamenti pericolosi alla guida che compromettano la sicurezza in strada.

Gli agenti hanno notato le due moto sfrecciare in via Ugo Polonio e si sono lanciati all'inseguimento. I due centauri hanno sorpassato contromano numerose auto nei pressi dell'incrocio che porta a Murta, mettendo in pericolo gli automobilisti che viaggiavano nella corsia opposta. A entrambi è stata contestata la condotta spregiudicata per l'alta velocità e le sconsiderate manovre di sorpasso. Per loro, anche la decurtazione di 15 punti patente, il ritiro immediato per la sospensione oltre a una sanzione amministrativa di 254 euro.