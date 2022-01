Auto con multa falsa per evitare quella vera a Forlì

Per evitare una multa se ne affibbia una falsa. E' accaduto nei giorni scorsi a Forlì, dove una pattuglia, nel controllare i veicoli in sosta si è imbattuta in una vettura in divieto, ma con ben in vista sul parabrezza il foglio di preavviso di infrazione (42 euro, ridotti a 29,40 se si paga entro cinque giorni). Controllando il documento gli agenti hanno notato che la data era corretta, ma era scritto a matita, mentre deve essere obbligatoriamente redatto a penna per evitare contraffazioni e contestazioni. Agli agenti non è occorso molto tempo per verificare che si trattava di una multa "fatta in casa", probabilmente da utilizzare, cambiando la data, più volte. Il veicolo è stato rimosso, e la falsa contravvenzione trattenuta per la verifica di ulteriori irregolarità.