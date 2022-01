Smog: E-R, segnali di miglioramento su qualità dell'aria

Segnali di miglioramento per la qualità dell'aria in Emilia-Romagna dove da alcune settimane sono in vigore misure emergenziali per il contenimento delle polveri sottili in atmosfera. L'ultimo bollettino dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale segnala che l'allerta smog rientra ma solo nelle province di Piacenza, Forlì-Cesena e Rimini. In questi territori da domani c'è di nuovo luce verde e le misure emergenziali cesseranno di essere valide. Altrove, dunque a Reggio Emilia, Parma, Modena, Ferrara, Bologna e Ravenna, il bollino smog è ancora rosso. Tra le disposizioni previste - prolungate fino a lunedì 31 gennaio compreso - ci sono lo stop anche ai veicoli diesel Euro 4, riscaldamenti abbassati e limiti sulla combustione delle biomasse.